Врач из ЮАР рассказал о симптомах штамма коронавируса "омикрон"

Симптомы заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" схожи с проявлениями гриппа. Об этом рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй. Его слова приводит Bloomberg.

"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами CoViD-19, которые мы видели", — сказал Пиллэй в интервью агентству.