Врач из ЮАР рассказал о симптомах штамма коронавируса "омикрон"
По словам медика, пока он видел только пациентов, которые переносят новый тип инфекции в лёгкой форме.
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Симптомы заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" схожи с проявлениями гриппа. Об этом рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй. Его слова приводит Bloomberg.
"Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами CoViD-19, которые мы видели", — сказал Пиллэй в интервью агентству.
Медик подчеркнул, что пока он видел только случаи нового ковида в очень лёгкой форме, однако "пока ещё рано что-либо утверждать". Примечательно, что примерно в таком же ключе ранее высказывались и его коллеги.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность. В России случаев заражения им пока не выявлено.
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