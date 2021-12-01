В шведском зоопарке родился тигрёнок с российскими корнями

У амурской тигрицы, которую 14 лет назад спасли в Приморье, родился детёныш в шведском зоопарке "Северный ковчег". Об этом сообщает Амурский филиал WWF. Тигрёнок Алмаз появился на свет в ноябре, у него уже открылись глаза. Весит он почти пять килограммов, пока только ест и спит возле живота матери.

"Рядом открытый вольер, куда котёнок будет выходить знакомиться с миром, но у него всегда будет возможность вернуться в своё "гнездо", где много соломы, где безопасно и тепло и где можно вкусно пообедать и крепко выспаться", — говорится в сообщении зоопарка.

Маму тигрёнка привезли из Амурской области после спасения. В 2007 году около приморского села Чугуевка лесозаготовители нашли и передали специалистам двух маленьких тигрят. Одного тигрёнка отправили в Пензу, а второго — в Швецию.