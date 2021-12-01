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В шведском зоопарке родился тигрёнок с российскими корнями

Пятикилограммовый котёнок пока только ест и спит у живота мамы в тёплом вольере с соломой.

1 декабря, 04:54
<p>Фото © <a href="https://wwf.ru/resources/news/amur/v-shvedskom-zooparke-severnyy-kovcheg-rodilsya-amurskiy-tigryenok-almaz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Всемирный фонд дикой природы</a></p>

Фото © Всемирный фонд дикой природы

У амурской тигрицы, которую 14 лет назад спасли в Приморье, родился детёныш в шведском зоопарке "Северный ковчег". Об этом сообщает Амурский филиал WWF. Тигрёнок Алмаз появился на свет в ноябре, у него уже открылись глаза. Весит он почти пять килограммов, пока только ест и спит возле живота матери.

"Рядом открытый вольер, куда котёнок будет выходить знакомиться с миром, но у него всегда будет возможность вернуться в своё "гнездо", где много соломы, где безопасно и тепло и где можно вкусно пообедать и крепко выспаться", говорится в сообщении зоопарка.

Маму тигрёнка привезли из Амурской области после спасения. В 2007 году около приморского села Чугуевка лесозаготовители нашли и передали специалистам двух маленьких тигрят. Одного тигрёнка отправили в Пензу, а второго — в Швецию.

Попался вместо барсука: В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана

Попался вместо барсука: В Приморье спасли амурского тигрёнка из капкана

А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье застрелили краснокнижного амурского тигра. Тушу хищника обнаружили в лесном массиве в 30 километрах от села Глубинного Красноармейского района. Было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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