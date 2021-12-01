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Нацбанк Казахстана выпустил банкноту с портретом Нурсултана Назарбаева

Купюра имеет номинал в 20 тысяч тенге, что по нынешнему курсу около 3,3 тысячи рублей.

1 декабря, 05:53
<p>Фото © <a href="https://nationalbank.kz/ru/news/press-relizy/12517" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Национального банка Республики Казахстан</a></p>

Фото © Пресс-служба Национального банка Республики Казахстан

Национальный банк Казахстана к 30-летию независимости республики выпустил юбилейную банкноту с портретом первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Купюра имеет номинал в 20 тысяч тенге (примерно 3340 рублей). Отмечается, что при её создании впервые в мире была применена деметаллизированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты.

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На лицевой стороне изображены государственные символы республики, фрагменты национального орнамента и символичные объекты, такие как триумфальная арка и монумент Қазақ Елі. На обратной стороне — панорамный вид города Нур-Султана и резиденция президента Акорда. Портрет самого же Назарбаева расположен с обеих сторон.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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