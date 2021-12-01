Нацбанк Казахстана выпустил банкноту с портретом Нурсултана Назарбаева

Национальный банк Казахстана к 30-летию независимости республики выпустил юбилейную банкноту с портретом первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Купюра имеет номинал в 20 тысяч тенге (примерно 3340 рублей). Отмечается, что при её создании впервые в мире была применена деметаллизированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты.

На лицевой стороне изображены государственные символы республики, фрагменты национального орнамента и символичные объекты, такие как триумфальная арка и монумент Қазақ Елі. На обратной стороне — панорамный вид города Нур-Султана и резиденция президента Акорда. Портрет самого же Назарбаева расположен с обеих сторон.