В аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов
На месте работают сотрудники экстренных служб, однако пока поисковые мероприятия никаких результатов не дали.
В Челябинске неизвестные "заминировали" аэропорт. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По его данным, сообщение о минировании взлётно-посадочной полосы и нескольких самолётов пришло на почту авиагавани в 8:36 утра. В результате из трёх лайнеров, готовившихся к вылету, было эвакуировано в общей сложности 238 человек, включая 55 несовершеннолетних. При этом пока поисковые мероприятия никаких результатов не дали. На месте продолжают работать экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Челябинска после посадки самолёт с 32 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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