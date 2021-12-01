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В аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов

На месте работают сотрудники экстренных служб, однако пока поисковые мероприятия никаких результатов не дали.

1 декабря, 06:04
<p>Фото © <a href="https://cekport.ru/presscenter/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Международного аэропорта Челябинска имени И.В. Курчатова</a></p>

Фото © Пресс-служба Международного аэропорта Челябинска имени И.В. Курчатова

В Челябинске неизвестные "заминировали" аэропорт. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, сообщение о минировании взлётно-посадочной полосы и нескольких самолётов пришло на почту авиагавани в 8:36 утра. В результате из трёх лайнеров, готовившихся к вылету, было эвакуировано в общей сложности 238 человек, включая 55 несовершеннолетних. При этом пока поисковые мероприятия никаких результатов не дали. На месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Челябинска после посадки самолёт с 32 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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