В аэропорту Челябинска из-за письма о "минировании" эвакуировали пассажиров трёх самолётов

По его данным, сообщение о минировании взлётно-посадочной полосы и нескольких самолётов пришло на почту авиагавани в 8:36 утра. В результате из трёх лайнеров, готовившихся к вылету, было эвакуировано в общей сложности 238 человек, включая 55 несовершеннолетних. При этом пока поисковые мероприятия никаких результатов не дали. На месте продолжают работать экстренные службы.