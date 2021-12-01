Глава ВТБ Костин рассказал Путину о востребованности льготной ипотеки

Накануне вечером, 30 ноября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Он рассказал главе государства об итогах работы кредитной организации за год, а также о том, насколько востребована льготная ипотека.

"Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 миллиардов рублей. Я считаю, что главная, конечно, причина этого — благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста, рост доходов и рост прибыли наших клиентов в основном, в целом хорошая, благоприятная ситуация", — отметил Костин.

Он также рассказал президенту, что банк активно использует государственные программы льготной ипотеки и примерно четвёртая часть всех ипотечных кредитов банка — это именно льготная ипотека.

"Сейчас внедряем новые продукты тоже. Например, недавно стали внедрять так называемую экоипотеку, когда мы снижаем процент примерно на 1,6% при условии, что заёмщик покупает жильё, соответствующее высоким экологическим стандартам. Мы будем это развивать", — добавил глава ВТБ.