Глава ВТБ Костин рассказал Путину о востребованности льготной ипотеки
Также председатель правления банка поведал об итогах работы кредитной организации за год.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Фото © kremlin.ru
Накануне вечером, 30 ноября, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом – председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Он рассказал главе государства об итогах работы кредитной организации за год, а также о том, насколько востребована льготная ипотека.
"Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 миллиардов рублей. Я считаю, что главная, конечно, причина этого — благоприятная экономическая ситуация в стране, высокие темпы роста, рост доходов и рост прибыли наших клиентов в основном, в целом хорошая, благоприятная ситуация", — отметил Костин.
Он также рассказал президенту, что банк активно использует государственные программы льготной ипотеки и примерно четвёртая часть всех ипотечных кредитов банка — это именно льготная ипотека.
"Сейчас внедряем новые продукты тоже. Например, недавно стали внедрять так называемую экоипотеку, когда мы снижаем процент примерно на 1,6% при условии, что заёмщик покупает жильё, соответствующее высоким экологическим стандартам. Мы будем это развивать", — добавил глава ВТБ.
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