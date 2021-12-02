Песков назвал суверенным правом России размещение комплекса "Бастион" на Курилах

Россия вольна размещать на своей территории те военные объекты и в тех районах, которые считает целесообразными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал то, что на Курилах на вооружение Тихоокеанского флота заступили расчёты ракетного комплекса "Бастион".

"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразными, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", — отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что планирует размещение подобных объектов Минобороны и все шаги согласовываются с верховным главнокомандующим.