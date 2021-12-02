Песков назвал суверенным правом России размещение комплекса "Бастион" на Курилах
Он также добавил, что планирует размещение подобных объектов Минобороны и все шаги согласовываются с верховным главнокомандующим.
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Россия вольна размещать на своей территории те военные объекты и в тех районах, которые считает целесообразными. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал то, что на Курилах на вооружение Тихоокеанского флота заступили расчёты ракетного комплекса "Бастион".
"Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразными, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться", — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что планирует размещение подобных объектов Минобороны и все шаги согласовываются с верховным главнокомандующим.
Напомним, на курильском острове Матуа впервые на вооружение Тихоокеанского флота заступили расчёты берегового ракетного комплекса "Бастион" со сверхзвуковыми самонаводящимися противокорабельными крылатыми ракетами. Военные развернули на Матуа целый автономный городок со всеми удобствами, чтобы военнослужащие могли нести круглогодичную службу.
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