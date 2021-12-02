Песков назвал высокой вероятность войны в Донбассе

В Кремле считают высокой вероятность войны на юго-востоке Украины, что является предметом обеспокоенности для России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вероятность войны в Донбассе? Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока. Это по-прежнему предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", — сказал Песков.

По его словам, Москва видит "достаточно агрессивную" риторику со стороны Киева и повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения.

В последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.