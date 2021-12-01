Захарова заявила об отправке половины украинских военных в Донбасс
Она также выразила обеспокоенность фактическим отказом властей Незалежной от мирного урегулирования конфликта.
Фото © Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Киев стянул в район конфликта в Донбассе 125 тысяч военнослужащих — половину личного состава Вооружённых сил Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", — уточнила дипломат.
Захарова отметила также, что в Москве обеспокоены фактическим отказом властей Незалежной от мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. Между тем в МИД РФ указали на оборонительный характер действий России на границе с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что НАТО в этом регионе "целенаправленно испытывает нас на прочность", направляя военные самолёты и корабли к рубежам страны. Президент Владимир Путин заметил, что не видит здравого ответа на вопрос, зачем альянс продвинулся к границе России.
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