Захарова заявила об отправке половины украинских военных в Донбасс

Киев стянул в район конфликта в Донбассе 125 тысяч военнослужащих — половину личного состава Вооружённых сил Украины. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжёлую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск <...> в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава ВСУ", — уточнила дипломат.