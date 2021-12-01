Аварийный участок шахты "Листвяжная" герметизирован из-за угрозы взрыва

На кемеровской шахте "Листвяжная" решили герметизировать аварийный участок, чтобы снизить вероятность нового взрыва. Сейчас рабочие откачивают из-под земли газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Аварийный участок в шахте практически герметизирован — туда уменьшена подача воздуха. Начата откачка оттуда газа в целях снижения риска взрыва. Для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки", — сказал собеседник агентства.