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Аварийный участок шахты "Листвяжная" герметизирован из-за угрозы взрыва

Отмечается, что для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки.

1 декабря, 07:57
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба АПК

На кемеровской шахте "Листвяжная" решили герметизировать аварийный участок, чтобы снизить вероятность нового взрыва. Сейчас рабочие откачивают из-под земли газ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Аварийный участок в шахте практически герметизирован — туда уменьшена подача воздуха. Начата откачка оттуда газа в целях снижения риска взрыва. Для этого смонтированы дегазационная и газоотсасывающая установки", — сказал собеседник агентства.

МЧС сообщило о стабилизации газовой атмосферы на шахте "Листвяжная"

МЧС сообщило о стабилизации газовой атмосферы на шахте "Листвяжная"

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого сперва объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Как позже установила экспертиза, в шахте произошёл взрыв. В течение двух дней после аварии на поверхность удалось поднять тела восьми шахтёров и трёх горноспасателей. Ещё 40 тел остаются под землёй.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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