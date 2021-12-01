Турчак: Мы благодарны каждому, кто в течение этих 20 лет верил в "Единую Россию"

"Единая Россия", которой сегодня исполняется 20 лет, смогла многого добиться, опираясь на широкую народную поддержку. Об этом в поздравлении заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы гордимся, что спустя столько лет нам по-прежнему доверяют десятки миллионов граждан. Это значит, что мы всё делаем правильно", — отметил он. — "Единая Россия", которой сегодня исполнилось 20 лет, росла и развивалась вместе со страной, менялась вместе с ней, становилась лучше.

Турчак подчеркнул, что представители партии всегда слушали и слышали людей, доказывали, что могут брать на себя ответственность за решения в интересах страны. Он также добавил, что целями "Единой России" всегда были и остаются благополучие людей, защита национальных интересов, сильная и процветающая страна.

За два десятка лет партией пройден большой путь, отметил Турчак, многое сделано, но ещё больше сделать предстоит. Впереди у "Единой России" серьёзная работа по исполнению народной программы, с которой партия шла на выборы в Государственную думу, по достижению национальных целей, выполнению поставленных президентом задач.