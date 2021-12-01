Москвич на Subaru разжёг дорожную войну с водителями, его спасла беременная жена

В Москве двое водителей на Киевском шоссе не поделили дорогу. Видео © Telegram / SHOT

Очередные дорожные разборки произошли на днях в Москве. Как пишет телеграм-канал SHOT, на этот раз водители не поделили дорогу на Киевском шоссе.

По словам автора видео, который стал непосредственным участником событий, конфликт произошёл по вине водителя Subaru, который сперва пытался объехать пробку по островку безопасности, а затем и вовсе выехал на встречку. На кадрах видно, что лихач попытался вернуться в свою полосу, но другой водитель его не пустил. Вероятно, именно это и стало причиной разборок.

Владелец "японца" рванул вперёд и остановился у поворота, где дождался второго водителя и, выйдя из машины, сразу начал ему угрожать. В ход почти пошёл перцовый баллончик, но тут за лихача вступилась беременная супруга. В конце разборок водитель Subaru пнул авто своего обидчика и уехал.