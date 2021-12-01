Глава МИД Турции признал, что антироссийские санкции не помогут Украине

В Турции заявили, что антироссийские санкции не способствуют урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы", — сказал он на встрече глав МИД НАТО.

Министр иностранных дел отметил, что сдерживание должно быть целенаправленным. При этом он подчеркнул, что между сдерживанием и диалогом необходим правильный баланс.

"Так что только путём введения санкции не удастся помочь Украине или другой стране", — добавил Чавушоглу.

Турецкие власти считают, что санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.