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Глава МИД Турции признал, что антироссийские санкции не помогут Украине

Он обратился к мировому сообществу с призывом соблюдать правильный баланс между сдерживанием и диалогом.

1 декабря, 07:44

Фото © ТАСС / Zuma / Diego Cupolo

В Турции заявили, что антироссийские санкции не способствуют урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы считаем, что санкции не решат проблему, это не решило в прошлом. Мы видели, как санкции вводили против ряда стран, иногда мы сами становились объектами санкций, но это не решает проблемы", — сказал он на встрече глав МИД НАТО.

Министр иностранных дел отметил, что сдерживание должно быть целенаправленным. При этом он подчеркнул, что между сдерживанием и диалогом необходим правильный баланс.

"Так что только путём введения санкции не удастся помочь Украине или другой стране", — добавил Чавушоглу.

Турецкие власти считают, что санкции против России не помогут урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Риге, где проходит встреча глав МИД НАТО.

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Ранее Лайф писал, что европейские аналитики призвали снять с России все санкции в обмен на поставки газа. По их мнению, это позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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