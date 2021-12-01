Сенатор Карелин: "Единая Россия" берёт на себя задачи, к которым другие не подступаются

Герой РФ, сенатор Александр Карелин считает, что каждого в "Единой России" интересует, чтобы государство стало сильнее. По его мнению, партия берёт на себя задачи, к которым другие не подступаются.

"По совокупности этих причин нам достаётся удивительный трофей — доверие наших избирателей, — который оборачивается высокими требованиями и обязательствами. И мы берём на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов, а руководствуясь только тем, что это решение делает страну более сильной", — заявил Карелин.

По словам сенатора, партия сейчас применяет к себе повышенные требования. Речь не только о комиссии по этике и условиях декларирования, которые определяются для каждого соискателя на предварительном голосовании. Это говорит о том, что ответственность остаётся основным требованием. И то, что "Единая Россия" пригласила к сотрудничеству такое количество добровольцев, молодых людей, характеризует партию как объединение, которое не ставит перед собой узкопартийные задачи.

Кроме того, Александр Карелин отметил, что за 20 лет существования "Единой России" остаётся определяющим то, что она пережила объединение через сложный формат, а не раскололась, отказавшись от каких-то доктрин. Он также выразил уверенность в том, что будущее партии связано с напряжённой работой в условиях новых требований, условий жизни и особых претензий к РФ.

"Мы должны быть сильными, искать пути, как сделать так, чтобы не становиться слабее. И мы должны менять правила под ритм и градус жизни. В этом задача "Единой России", — заключил сенатор.