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Сенатор Карелин: "Единая Россия" берёт на себя задачи, к которым другие не подступаются

По его мнению, будущее партии связано с напряжённой работой в условиях новых требований и обстоятельств жизни.

1 декабря, 07:58

Фото © VK / "Единая Россия"

Герой РФ, сенатор Александр Карелин считает, что каждого в "Единой России" интересует, чтобы государство стало сильнее. По его мнению, партия берёт на себя задачи, к которым другие не подступаются.

"По совокупности этих причин нам достаётся удивительный трофей — доверие наших избирателей, — который оборачивается высокими требованиями и обязательствами. И мы берём на себя все самые сложные вопросы, не боясь потери рейтингов, а руководствуясь только тем, что это решение делает страну более сильной", — заявил Карелин.

По словам сенатора, партия сейчас применяет к себе повышенные требования. Речь не только о комиссии по этике и условиях декларирования, которые определяются для каждого соискателя на предварительном голосовании. Это говорит о том, что ответственность остаётся основным требованием. И то, что "Единая Россия" пригласила к сотрудничеству такое количество добровольцев, молодых людей, характеризует партию как объединение, которое не ставит перед собой узкопартийные задачи.

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Кроме того, Александр Карелин отметил, что за 20 лет существования "Единой России" остаётся определяющим то, что она пережила объединение через сложный формат, а не раскололась, отказавшись от каких-то доктрин. Он также выразил уверенность в том, что будущее партии связано с напряжённой работой в условиях новых требований, условий жизни и особых претензий к РФ.

"Мы должны быть сильными, искать пути, как сделать так, чтобы не становиться слабее. И мы должны менять правила под ритм и градус жизни. В этом задача "Единой России", — заключил сенатор.

Ранее Лайф писал, что в "Единой России" обсудили перезагрузку первичной системы здравоохранения. Было отмечено, что в этом вопросе нужно учитывать мнение регионов, анализировать их проблемы.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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