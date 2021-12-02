Песков подтвердил, что на пресс-конференцию Путина пригласят СМИ-иноагентов

Журналисты изданий, признанных иностранными агентами, смогут посетить большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, ведь этот статус не является запретом на их работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но не всех, конечно, их же много — иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, — да, они будут приглашены. Этот статус — он же не является запретом на работу", — сказал Песков журналистам, напомнив, что власти неоднократно это повторяли.

Также представитель Кремля не исключил возможность переноса или отмены мероприятия с связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, заметив, что в нынешнее время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить корректировки, и не только в плане пресс-конференции.