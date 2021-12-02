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Песков подтвердил, что на пресс-конференцию Путина пригласят СМИ-иноагентов

При этом представитель Кремля не стал исключать переноса или отмены мероприятия из-за нового омикрон-штамма ковида.

2 декабря, 10:12
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Журналисты изданий, признанных иностранными агентами, смогут посетить большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, ведь этот статус не является запретом на их работу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Но не всех, конечно, их же много — иноагентов. Но те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики, — да, они будут приглашены. Этот статус он же не является запретом на работу", — сказал Песков журналистам, напомнив, что власти неоднократно это повторяли.

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Также представитель Кремля не исключил возможность переноса или отмены мероприятия с связи с распространением омикрон-штамма коронавируса, заметив, что в нынешнее время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить корректировки, и не только в плане пресс-конференции.

Напомним, большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря. Организаторы заранее предупредили, что из-за пандемии количество присутствующих журналистов будет ограничено, а пространство увеличено. Изменится и место проведения мероприятия — из традиционного Центра международной торговли пресс-конференция переедет в "Манеж".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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