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Песков не стал раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение к россиянам

Он не сообщил даже о темах, которые затронет глава государства, призвав дождаться 31 декабря.

2 декабря, 09:57
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

В Кремле не стали раскрывать планов президента России Владимира Путина по новогоднему обращению. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобное никогда не анонсировалось и не будет.

"Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году", — сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал раскрывать темы, которые глава государства затронет в своём обращении. По его словам, россияне узнают о них, когда в полночь 31 декабря включат телевизор.

Песков назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина

Песков назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новый разговор с Путиным в конце декабря. По его словам, с российским коллегой он находится в контакте, лидеры информируют друг друга о ситуации, планируют действия на перспективу.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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