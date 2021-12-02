Песков не стал раскрывать, записал ли Путин новогоднее обращение к россиянам

В Кремле не стали раскрывать планов президента России Владимира Путина по новогоднему обращению. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что подобное никогда не анонсировалось и не будет.

"Мы никогда об этом не говорим, не будем говорить и в этом году", — сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал раскрывать темы, которые глава государства затронет в своём обращении. По его словам, россияне узнают о них, когда в полночь 31 декабря включат телевизор.