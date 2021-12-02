Россиянки Дина и Арина Аверины считают, что изменения в правилах художественной гимнастики на новый олимпийский цикл содержат как положительные, так и отрицательные моменты. Об этом сообщает "РИА Новости".

Обновлённый регламент судейства предполагает увеличение роли владения телом (повороты, пируэты, прыжки, сохранение равновесия) и артистизма. Эту оценку будет выставлять отдельная бригада специалистов. При этом уровень владения предметами (броски, ловля, перекаты) будет иметь меньшее значение.

"Если честно, правила не очень. Что-то нравится, что-то нет. Но артистики станет больше, надо красиво показывать музыку, стиль, манеру — это про настоящую художественную гимнастику. Есть сложности, но сложно всем", — заявила Дина Аверина.

Её сестра-близняшка Арина отметила, что новые правила увеличат количество танцевальных элементов в ходе выступления спортсменок.

"Меньше "бросай-лови". Ушёл эффект предмета, зато появилась настоящая художественная гимнастика. Например, 16 секунд вообще обязательно просто танцевать с предметом", — говорит Арина Аверина.