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"Сложно всем": Сёстры Аверины оценили новые правила художественной гимнастики

В обновлённом регламенте повысится роль оценки владения телом. При этом уровень владения предметами будет иметь меньшее значение.

2 декабря, 09:55
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Россиянки Дина и Арина Аверины считают, что изменения в правилах художественной гимнастики на новый олимпийский цикл содержат как положительные, так и отрицательные моменты. Об этом сообщает "РИА Новости".

Обновлённый регламент судейства предполагает увеличение роли владения телом (повороты, пируэты, прыжки, сохранение равновесия) и артистизма. Эту оценку будет выставлять отдельная бригада специалистов. При этом уровень владения предметами (броски, ловля, перекаты) будет иметь меньшее значение.

"Если честно, правила не очень. Что-то нравится, что-то нет. Но артистики станет больше, надо красиво показывать музыку, стиль, манеру — это про настоящую художественную гимнастику. Есть сложности, но сложно всем", — заявила Дина Аверина.

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Её сестра-близняшка Арина отметила, что новые правила увеличат количество танцевальных элементов в ходе выступления спортсменок.

"Меньше "бросай-лови". Ушёл эффект предмета, зато появилась настоящая художественная гимнастика. Например, 16 секунд вообще обязательно просто танцевать с предметом", — говорит Арина Аверина.

В конце октября в ходе чемпионата мира в японском Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Тем самым она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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