Кардиолог Серебрянский назвал страшный предвестник тромбоза

Посинение или побеление конечности может свидетельствовать о тромбозе у человека. О страшных симптомах отрыва тромба рассказал в беседе с "Москвой 24" кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский.

"Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной", — объяснил Серебрянский.

По словам кардиолога, в группе риска люди с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свёртываемости крови. Помимо того, привести к внутрисосудистым тромбозам могут травмы рук и нижних конечностей. Медик рассказал, что образование тромбов также связано с перенесённым CoViD-19.

"При аритмии эти тромбы могут отлететь и полететь и в сердце, и в лёгкие. Дальнейшим осложнением является тромбоэмболия лёгочной артерии или мозговой инсульт — это часто. Или инфаркт миокарда", — пояснил эксперт.

При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, а это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом, заключил эксперт.