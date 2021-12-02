В России за сутки выявлено 33 389 новых случаев коронавируса

За прошедший день в России выявлено 33 389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Согласно данным федерального оперштаба по борьбе с пандемией, за это же время выздоровело 35 185 пациентов.

Антилидерами по числу заражений остаются Москва (3805 случаев ковида), Петербург (2623), Подмосковье (1475). Всего в стране с начала пандемии заразилось новой инфекцией 9 703 107 человек, из которых полностью излечилось 8 400 117 инфицированных. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1221, всего с начала эпидемии умерло 277 640 больных ковидом.