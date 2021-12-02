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Биолог Баранова без энтузиазма отнеслась к открытию "смертоносного" для ковида антитела

Стоимость препарата на его основе будет очень высока, то есть технологически это никак не встраивается в систему реальной борьбы с пандемией.

2 декабря, 07:53
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова без энтузиазма отнеслась к открытию антитела против коронавирусной инфекции в Китае. По её оценке, его "волшебные" свойства скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, поскольку оно не было проверено на омикрон-штамме.

"Я бы не назвала это даже открытием, это перебор антител и выявление их способности противостоять коронавирусу. Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнём массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли", — поделилась мнением Баранова с РИА "Новости".

По словам учёного, антитела необходимо применять на ранней стадии заболевания. При этом стоимость такого препарата очень высока, то есть технологически это "открытие" никак не встраивается в систему реальной борьбы с CoViD-19.

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Ранее Лайф писал, что китайские учёные открыли моноклональное антитело, нейтрализующее все штаммы ковида. Молекула 35B5 способна соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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