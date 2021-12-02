Биолог Баранова без энтузиазма отнеслась к открытию "смертоносного" для ковида антитела

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова без энтузиазма отнеслась к открытию антитела против коронавирусной инфекции в Китае. По её оценке, его "волшебные" свойства скорее преувеличение, чем реальная возможность улучшить ситуацию с коронавирусом, поскольку оно не было проверено на омикрон-штамме.

"Я бы не назвала это даже открытием, это перебор антител и выявление их способности противостоять коронавирусу. Антитело было найдено до появления штамма "омикрон", поэтому говорить о том, что оно помогает против него, нельзя. Кроме того, я полагаю, если мы сейчас начнём массово применять антитела в лечении, то вылезет новый штамм, устойчивый к ним. Энтузиазма у меня ноль в отношении этого антитела. Открыли и открыли", — поделилась мнением Баранова с РИА "Новости".