Врачи поделились прогнозами о сроках окончания пандемии коронавируса

Говорить о скорой победе над пандемией CoViD-19 ещё рано, считает большинство российских врачей. Причина для их пессимистического настроя — халатное поведение некоторых соотечественников. Об этом свидетельствуют результаты исследования компаний "Росгосстрах жизнь", "Росгосстрах" и платформы для врачей "Доктор на работе", пишет РБК.









Так, лишь каждый девятый врач (11%) считает, что в ближайшие месяцы тренд на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией продолжится. Большинство опрошенных врачей (42%) ожидает незначительного роста количества новых заражений, а около трети (29%) полагает, что количество новых диагнозов CoViD-19 существенно возрастёт. Каждый пятый врач (19%) затруднился ответить на вопрос о возможном росте или снижении заболеваемости в ближайшие месяцы. При этом больше половины опрошенных врачей не считает необходимым вводить дополнительные ограничительные меры.

Основной причиной, которая мешает борьбе с коронавирусной инфекцией, респонденты назвали нежелание части россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с предполагаемыми носителями инфекции. Ещё основаниями такой пессимистической позиции врачей можно назвать отказ носить маски, активное посещение общественных мест несознательными людьми, нежелание части россиян делать прививку и отсутствие привычки мыть руки и использовать антисептики.

