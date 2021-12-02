Учёные выяснили, с какой группой крови люди живут дольше

Группам крови в некоторых странах уделяют особое внимание — например, в Японии о ней могут спросить даже на собеседовании, чтобы сразу понять, какой характер у соискателя. Учёные не уверены, что кровь может как-то влиять на темперамент, но вот на здоровье — да, и этому найдены научно обоснованные подтверждения, пишет МК.

Прямую связь медикам ещё предстоит установить, но статистика неумолима — дольше всего живут на свете представители первой группы крови. Они в меньшей степени подвержены риску заболеваний, связанных с сердцем и мозгом, а также хорошо противостоят различным инфекциям, в отличие от повышенного давления. Также из-за плохой свёртываемости люди с первой группой чаще всех погибают в больнице из-за полученных травм и кровопотери.

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Зато инфекциям подвержены носители крови второй группы — их часто сопровождают простуды. А сахарный диабет и алкоголизм нередко возникают из-за нарушенной работы надпочечников — те создают недостаток глюкозы в крови, что может вызвать подсознательное желание употреблять спиртные напитки. Представителям второй группы стоит тщательнее следить за самочувствием — у них повышен риск возникновения тромбоза вен и сердечного приступа.