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Рэпер Оксимирон выпустил второй альбом за месяц

Всего в релиз вошло 22 трека. Первый называется "Хоп-механика", последний — "Дрейдл".

1 декабря, 21:00

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров). Фото © ТАСС / Сергей Петров

Рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров), как и обещал, 1 декабря выпустил новый альбом — "Красота и уродство". Об этом исполнитель сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Фото © Instagram / norimyxxxo

Фото © Instagram / norimyxxxo

"Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге", написал артист.

Всего в релиз вошло 22 трека. Первый называется "Хоп-механика", последний — "Дрейдл".

Бывшая любовница Оксимирона дополнила его исповедь, и её версия выглядит честнее

Бывшая любовница Оксимирона дополнила его исповедь, и её версия выглядит честнее

Напомним, 12 ноября Оксимирон выпустил первый за шесть лет новый альбом, получивший название "Смутное время". Релиз оказался микстейпом, то есть сборником старых треков, изданных в период с 2014 по 2016 год. В него вошло 36 треков.

Ранее Пермская епархия призвала запретить клип на песню Оксимирона "Последний звонок".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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