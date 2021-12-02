Рэпер Оксимирон выпустил второй альбом за месяц
Всего в релиз вошло 22 трека. Первый называется "Хоп-механика", последний — "Дрейдл".
Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров). Фото © ТАСС / Сергей Петров
Рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров), как и обещал, 1 декабря выпустил новый альбом — "Красота и уродство". Об этом исполнитель сообщил на своей странице в "Инстаграме".
Фото © Instagram / norimyxxxo
"Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021). Слушать в стриминге", — написал артист.
Всего в релиз вошло 22 трека. Первый называется "Хоп-механика", последний — "Дрейдл".
Напомним, 12 ноября Оксимирон выпустил первый за шесть лет новый альбом, получивший название "Смутное время". Релиз оказался микстейпом, то есть сборником старых треков, изданных в период с 2014 по 2016 год. В него вошло 36 треков.
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