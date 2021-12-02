Рэпер Оксимирон выпустил второй альбом за месяц

Рэпер Оксимирон (настоящее имя Мирон Фёдоров), как и обещал , 1 декабря выпустил новый альбом — "Красота и уродство". Об этом исполнитель сообщил на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, 12 ноября Оксимирон выпустил первый за шесть лет новый альбом, получивший название "Смутное время". Релиз оказался микстейпом, то есть сборником старых треков, изданных в период с 2014 по 2016 год. В него вошло 36 треков.