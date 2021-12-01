Псаки заявила о готовности США ввести экономические санкции против России из-за Украины

Вашингтон готов ввести против России экономические санкции в свете ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что такие меры будут приняты в ответ на шаги Москвы, которые власти Соединённых Штатов сочтут недружественными.

"С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России. Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты", — сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с Москвой "на ряде уровней", но объявления о переговорах между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет.