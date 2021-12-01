Псаки заявила о готовности США ввести экономические санкции против России из-за Украины
По словам представителя Белого дома, госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что Вашингтон без колебаний использует эти инструменты.
Фото © ТАСС / AP
Вашингтон готов ввести против России экономические санкции в свете ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что такие меры будут приняты в ответ на шаги Москвы, которые власти Соединённых Штатов сочтут недружественными.
"С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России. Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты", — сказала Псаки на брифинге.
Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с Москвой "на ряде уровней", но объявления о переговорах между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет.
Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет. По его словам, США специально накачивают этой ложью союзников и СМИ, чтобы они распространяли фейки.
Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".
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