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Псаки заявила о готовности США ввести экономические санкции против России из-за Украины

По словам представителя Белого дома, госсекретарь Блинкен ясно дал понять, что Вашингтон без колебаний использует эти инструменты.

1 декабря, 20:41

Фото © ТАСС / AP

Вашингтон готов ввести против России экономические санкции в свете ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что такие меры будут приняты в ответ на шаги Москвы, которые власти Соединённых Штатов сочтут недружественными.

"С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России. Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты", — сказала Псаки на брифинге.

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Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с Москвой "на ряде уровней", но объявления о переговорах между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным пока нет.

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Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого "вторжения" России на Украину не будет. По его словам, США специально накачивают этой ложью союзников и СМИ, чтобы они распространяли фейки.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину. А военный эксперт Александр Жилин объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Незалежной".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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