В Ростовской области 15-летнего школьника обвинили в домогательствах в отношении шестилетней девочки

В городе Волгодонске Ростовской области 15-летнего школьника обвинили в домогательствах в отношении шестилетней девочки. Сам подросток и его мама все обвинения отрицают. Подробности этой истории рассказал телеграм-канал SHOT.

По словам Данила, всё началось в августе. Школьник вместе с младшим братом шёл к матери, когда на улице его окликнули. Парень обернулся и увидел компанию из шести человек — двух знакомых девочек и четырёх мальчиков. Один из подростков начал спрашивать у Данила, залазил ли тот к одной из девочек в трусы, после чего ударил. У Данила пошла кровь. Придя домой, он рассказал об инциденте маме. Позднее женщине позвонила мать той самой девочки и заявила, что её сына ищет полиция.

"Минут через 30–40 пришли инспектор ПДН, девочка и её мама. Инспектор ПДН мне озвучил, что мой ребёнок якобы показывал свои половые органы и трогал девочку", — отметила мама Данила.

Сама девочка также подтверждала, что именно Данил её домогался. Однако никаких доказательств этому нет. Мама подростка не верит, что сын мог такое совершить, и считает, что следствие не хочет разбираться в ситуации. По словам женщины, мать девочки, к которой якобы приставал Данил, не верит своему ребёнку, поскольку та ранее уже фантазировала на эту же тему и точно так же наговаривала на другого мальчика — двоюродного брата.

Семья Данила просила проверить его на полиграфе, но ей отказали. Однако школьник всё же самостоятельно прошёл полиграф, чтобы доказать свою невиновность. Согласно результатам независимой экспертизы, подросток не причастен к данному инциденту.

Против школьника возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", надели браслет на ногу и избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Ему грозит реальный срок от шести до десяти лет.