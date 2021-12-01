В Электростали сержанта полиции подозревают в развращении 16-летней девушки

В подмосковной Электростали 28-летнего сержанта полиции подозревают в развращении 16-летней девушки. По данным источника Лайфа, мужчина почти полгода вёл с подростком переписку интимного характера.

Сотрудники управления собственной безопасности вычислили 28-летнего полицейского-водителя в конце ноября. Выяснилось, что с сентября 2020-го по январь 2021 года сержант общался в соцсетях с несовершеннолетней девушкой и просил её присылать интимные фото. Родители подростка, узнав о переписке, обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Однако сержант стал фигурантом ещё одного разбирательства: дело в том, что полицейские обнаружили в квартире теперь уже бывшего коллеги 32 патрона от пистолета Макарова. Было возбуждено ещё одно дело — о незаконном хранении боеприпасов. Кроме того, мужчину уволили из органов.