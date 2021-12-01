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В Электростали сержанта полиции подозревают в развращении 16-летней девушки

Мужчина стал фигурантом ещё одного разбирательства — о незаконном хранении боеприпасов. Его уже уволили из органов.

1 декабря, 11:29
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В подмосковной Электростали 28-летнего сержанта полиции подозревают в развращении 16-летней девушки. По данным источника Лайфа, мужчина почти полгода вёл с подростком переписку интимного характера.

Сотрудники управления собственной безопасности вычислили 28-летнего полицейского-водителя в конце ноября. Выяснилось, что с сентября 2020-го по январь 2021 года сержант общался в соцсетях с несовершеннолетней девушкой и просил её присылать интимные фото. Родители подростка, узнав о переписке, обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.

Однако сержант стал фигурантом ещё одного разбирательства: дело в том, что полицейские обнаружили в квартире теперь уже бывшего коллеги 32 патрона от пистолета Макарова. Было возбуждено ещё одно дело — о незаконном хранении боеприпасов. Кроме того, мужчину уволили из органов.

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А ранее в Красноярске суд приговорил учителя бальных танцев к 15 годам лишения свободы за несколько десятков эпизодов педофилии. Жертвой педагога стал ребёнок, которому на момент совершения преступлений было менее 14 лет.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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