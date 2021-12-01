Песков ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР

Признания ДНР и ЛНР Россией не было, они остаются самопровозглашёнными, но урегулирование затягивается и прогнозировать его перспективы трудно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли РФ признать республики.

"Вы знаете, что такого признания до сих пор не было, они остаются самопровозглашёнными республиками, но мы видим, что процесс урегулирования этого внутриукраинского конфликта затягивается, по многим параметрам заходит в тупик, поэтому, какие перспективы будут у этих республик, сейчас прогнозировать вообще трудно", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли РФ признать ДНР и ЛНР.

