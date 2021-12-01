Путин назвал иностранным послам главный постулат российской внешней политики

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам заявил, что главным постулатом внешней политики страны остаётся конструктивное взаимодействие на равноправных принципах.

"Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств", — сказал глава государства.