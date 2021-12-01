Путин назвал иностранным послам главный постулат российской внешней политики
Глава государства заверил дипломатов, что они могут рассчитывать на поддержку властей.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот иностранным послам заявил, что главным постулатом внешней политики страны остаётся конструктивное взаимодействие на равноправных принципах.
"Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остаётся главным постулатом российской внешней политики. Надеюсь, что вы доведёте данный сигнал до руководства своих государств", — сказал глава государства.
Путин заверил иностранных дипломатов, что те могут всецело рассчитывать на поддержку и содействие российских властей, министерств и ведомств, а также на благожелательное отношение и конструктивный настрой со стороны бизнеса, политических и общественных кругов страны.
Ранее в Белом доме заявили о контактах России и США на высоком уровне. Также сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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