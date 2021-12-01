Александра Градского проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE

В театре "Градский холл" закончилась церемония прощания с Александром Градским, который скончался в возрасте 72 лет. Гроб с телом музыканта проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты, сообщает корреспондент Лайфа.

Проводить Александра Градского в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста. На видеоролике видно, что гроб выносят из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" от присутствующих. После этого музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.

На церемонию пришли Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс, вдова Градского Марина Коташенко и многие другие.