Проститься пришли сотни человек: Александра Градского проводили в последний путь аплодисментами
Проститься с музыкантом и принести соболезнования родным пришли его поклонники, коллеги и друзья.
Кадр из видео © LIFE
Александра Градского проводили в последний путь аплодисментами. Видео © LIFE
В театре "Градский холл" закончилась церемония прощания с Александром Градским, который скончался в возрасте 72 лет. Гроб с телом музыканта проводили на Ваганьковское кладбище под аплодисменты, сообщает корреспондент Лайфа.
Проводить Александра Градского в последний путь пришли поклонники, коллеги и друзья артиста. На видеоролике видно, что гроб выносят из театра под бурные аплодисменты и крики "Браво!" от присутствующих. После этого музыканта похоронят на Ваганьковском кладбище.
На церемонию пришли Пелагея, Леонид Агутин, Константин Эрнст, Лев Лещенко, Григорий Лепс, вдова Градского Марина Коташенко и многие другие.
Напомним, 26 ноября стало известно, что Градского госпитализировали с подозрением на инсульт. Музыкант находился дома, внезапно почувствовал себя плохо и вызвал медиков. 28 ноября рано утром стало известно, что артист ушёл из жизни в больнице в возрасте 72 лет.
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