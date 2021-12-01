Песков рассказал о шансах Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что лидеры государств обсудят ситуацию на Украине в том случае, если эта тема будет затронута или поднята президентом Турецкой Республики. Также Песков ответил на вопрос, считает ли Кремль, что Турция и лично Эрдоган могут быть посредниками в российско-украинских отношениях.

"Смотря в каких. Если Эрдоган сможет как-то использовать своё влияние, — а оно абсолютно однозначно в региональных и мировых делах, — если сможет использовать своё влияние побудить Киев выполнять свои обязательства по Минскому комплексу мер, договорённостям в Париже, то это можно приветствовать", — уточнил пресс-секретарь российского лидера.