Песков рассказал о шансах Эрдогана стать посредником между Россией и Украиной
Представитель Кремля уверен, что турецкий лидер вполне способен побудить Киев выполнять свои обязательства по Минским договорённостям.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 3 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что лидеры государств обсудят ситуацию на Украине в том случае, если эта тема будет затронута или поднята президентом Турецкой Республики. Также Песков ответил на вопрос, считает ли Кремль, что Турция и лично Эрдоган могут быть посредниками в российско-украинских отношениях.
"Смотря в каких. Если Эрдоган сможет как-то использовать своё влияние, — а оно абсолютно однозначно в региональных и мировых делах, — если сможет использовать своё влияние побудить Киев выполнять свои обязательства по Минскому комплексу мер, договорённостям в Париже, то это можно приветствовать", — уточнил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным. Такое обращение вызвало возмущение политолога Александра Гусева. По его словам, глава Незалежной должен напрямую решать проблемы своей страны, если он настоящий лидер.
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