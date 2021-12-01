Лавров сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана
Ранее турецкий лидер заявил, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что планируется телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. В том числе будет обсуждаться и ситуация вокруг Украины.
"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице [пресс-секретаря президента] Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", — заявил глава российского МИД на правительственном часе в Совете Федерации.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский просил Эрдогана "замолвить слово" перед Путиным. Такое обращение вызвало возмущение политолога Александра Гусева. По его словам, глава Незалежной должен напрямую решать проблемы своей страны, если он настоящий лидер.
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