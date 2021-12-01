Лавров сообщил о предстоящем телефонном разговоре Путина и Эрдогана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что планируется телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. В том числе будет обсуждаться и ситуация вокруг Украины.

"Этот подход проявился в недавнем заявлении президента Эрдогана о том, что он готов стать посредником между Москвой и Киевом. Кремль в лице [пресс-секретаря президента] Дмитрия Пескова уже отреагировал на эту тираду, сказав, что мы не являемся стороной конфликта. Планируется телефонный разговор наших лидеров. Думаю, эти вопросы тоже будут обсуждаться", — заявил глава российского МИД на правительственном часе в Совете Федерации.