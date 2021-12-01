Сенатора Цекова рассмешили угрозы Кулебы в адрес Белоруссии из-за признания Крыма

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил в беседе с Лайфом, что угрозы Украины в адрес Белоруссии и её президента Александра Лукашенко в случае признания Крыма российским являются пустыми, за этими словами ничего не стоит.

По словам Сергея Цекова, за последние полтора года Незалежная уже сделала соседу много плохого. Она фактически проводит антибелорусскую и антилукашенковскую позицию. Поэтому, что они там ещё могут такое антибелорусское сделать — сложно представить, говорит парламентарий.

"Нужно понимать, что Украина больше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от Украины. Для них это звонок. Потому что одно из государств СНГ признаёт Крым составной частью России. Это надо положительно оценивать с точки зрения международных политических реалий. Крым нынешний вошёл в состав России. Что там может сделать Украина Белоруссии? Ничего не может сделать", — констатировал член Комитета Совфеда по международным делам.