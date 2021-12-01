Экс-футболисту МЮ Канчельскису угрожали расправой в московском кафе
Поводом для этого стал гонорар отечественного футболиста за его работу в узбекском клубе "Навбахор".
Фото © ТАСС / Спорт-Экспресс / Татьяна Дорогутина
Российскому футболисту и тренеру, бывшему игроку "Манчестер Юнайтед" Андрею Канчельскису угрожали расправой в одном из московских кафе из-за денег. Об этом пишет SHOT.
Инцидент произошёл в кафе "Оазис", куда зашли двое неизвестных в медицинских масках. Один из них сел за стол к Канчельскису и начал спрашивать его, работал ли он в Узбекистане и правда ли ему предлагали выплатить 80 тысяч долларов. Стоит отметить, что у узбекского клуба "Навбахор" остались долги по зарплате перед российским тренером в размере более 1,6 миллиона долларов, которые ФИФА через суд обязал выплатить специалисту.
"Уверен, и Черчесов этим занимался": Бывший футболист сборной России Канчельскис рассказал о коррупции в национальной команде
В итоге незнакомец начал угрожать Канчельскису тем, что никакие деньги он всё равно не получит и если не возьмёт предложенное, то его сделают инвалидом. Добавим, что стан узбекского клуба Канчельскис покинул в октябре 2020 года из-за долгов по зарплате.
Комментариев: 0