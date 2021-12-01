Экс-футболисту МЮ Канчельскису угрожали расправой в московском кафе

Инцидент произошёл в кафе "Оазис", куда зашли двое неизвестных в медицинских масках. Один из них сел за стол к Канчельскису и начал спрашивать его, работал ли он в Узбекистане и правда ли ему предлагали выплатить 80 тысяч долларов. Стоит отметить, что у узбекского клуба "Навбахор" остались долги по зарплате перед российским тренером в размере более 1,6 миллиона долларов, которые ФИФА через суд обязал выплатить специалисту.