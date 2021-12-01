"Вашингтон" Овечкина проиграл "Флориде", хотя вёл по ходу матча 4:1

Хоккейный "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:5, хотя по ходу матча вёл 4:1.

Лучшими из россиян на льду стали защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, который отдал две результативные передачи, и голкипер "столичных" Илья Самсонов, отразивший 46 бросков соперников. Любопытно, что его визави — Сергей Бобровский — совершил в два раза меньше сейвов. Ушёл без очков с поля Александр Овечкин, завершивший игру с показателем полезности "–1".