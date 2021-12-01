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"Вашингтон" Овечкина проиграл "Флориде", хотя вёл по ходу матча 4:1

Сам капитан "столичных" покинул лёд, не набрав ни одного балла за результативность.

1 декабря, 08:12

Фото © nhl.com

Хоккейный "Вашингтон Кэпиталз" уступил "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:5, хотя по ходу матча вёл 4:1.

Лучшими из россиян на льду стали защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов, который отдал две результативные передачи, и голкипер "столичных" Илья Самсонов, отразивший 46 бросков соперников. Любопытно, что его визави — Сергей Бобровский — совершил в два раза меньше сейвов. Ушёл без очков с поля Александр Овечкин, завершивший игру с показателем полезности "–1".

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Добавим, что в составе "Флориды" шайбами отметились Джо Торнтон, Райан Ломберг, Ээту Луостаринен, Сэм Беннетт и Сэм Райнхарт.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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