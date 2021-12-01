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Песков считает вопросом времени приход в Россию штамма "омикрон"

Он пояснил, что точные прогнозы по распространению этой мутации инфекции дать никто не может.

1 декабря, 10:58
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном появлении омикрон-штамма ковида на территории РФ. По его словам, оперштаб по борьбе с вирусом работает эффективно и уже готовит перечень мер по противодействию новому варианту данного заболевания.

"Прогнозы по его распространению чёткие дать никто не может. Это невозможно. Вопроса, если "омикрон" придёт в РФ, не существует. Существует вопрос, когда он придёт в Россию. Мы в одном мире в условиях пандемии в одинаковых условиях. Штаб правительственный работает эффективно, успешно. И там верстается перечень мер по противодействию новому штамму", — сказал официальный представитель Кремля.

Онищенко призвал не паниковать по поводу опасности штамма "омикрон"

Онищенко призвал не паниковать по поводу опасности штамма "омикрон"

Лайф ранее рассказывал, что Путин поручил кабмину за неделю подготовить план по борьбе с омикрон-штаммом ковида. По словам главы государства, серьёзность последствий новой разновидности инфекции станет понятна в ближайшее время. К любым мутациям нужно быть готовыми.

Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.

ВОЗ рекомендовала странам подготовиться к приходу омикрон-штамма коронавируса

ВОЗ рекомендовала странам подготовиться к приходу омикрон-штамма коронавируса

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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