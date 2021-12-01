Песков считает вопросом времени приход в Россию штамма "омикрон"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном появлении омикрон-штамма ковида на территории РФ. По его словам, оперштаб по борьбе с вирусом работает эффективно и уже готовит перечень мер по противодействию новому варианту данного заболевания.

"Прогнозы по его распространению чёткие дать никто не может. Это невозможно. Вопроса, если "омикрон" придёт в РФ, не существует. Существует вопрос, когда он придёт в Россию. Мы в одном мире в условиях пандемии в одинаковых условиях. Штаб правительственный работает эффективно, успешно. И там верстается перечень мер по противодействию новому штамму", — сказал официальный представитель Кремля.