Песков считает вопросом времени приход в Россию штамма "омикрон"
Он пояснил, что точные прогнозы по распространению этой мутации инфекции дать никто не может.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном появлении омикрон-штамма ковида на территории РФ. По его словам, оперштаб по борьбе с вирусом работает эффективно и уже готовит перечень мер по противодействию новому варианту данного заболевания.
"Прогнозы по его распространению чёткие дать никто не может. Это невозможно. Вопроса, если "омикрон" придёт в РФ, не существует. Существует вопрос, когда он придёт в Россию. Мы в одном мире в условиях пандемии в одинаковых условиях. Штаб правительственный работает эффективно, успешно. И там верстается перечень мер по противодействию новому штамму", — сказал официальный представитель Кремля.
Лайф ранее рассказывал, что Путин поручил кабмину за неделю подготовить план по борьбе с омикрон-штаммом ковида. По словам главы государства, серьёзность последствий новой разновидности инфекции станет понятна в ближайшее время. К любым мутациям нужно быть готовыми.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 был выявлен в ЮАР и Ботсване, его назвали греческой буквой "омикрон". Этот штамм был признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство. Глава Всемирной медассоциации сравнил штамм "омикрон" с вирусом Эбола. Он отметил, что мутация распространяется достаточно быстро, поэтому может представлять серьёзную опасность.
Комментариев: 0