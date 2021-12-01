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"Омникрон": Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса

Хозяин Овального кабинета уже неоднократно путал названия стран и фамилии политиков, а теперь и это.

1 декабря, 10:26
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнёс название нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает The New York Post.

"Он называется омникрон", — серьёзно сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.

Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".

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Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса. Байден же назвал омикрон поводом для беспокойства, но не паники.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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