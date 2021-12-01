"Омникрон": Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса
Хозяин Овального кабинета уже неоднократно путал названия стран и фамилии политиков, а теперь и это.
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Президент США Джо Байден на пресс-конференции несколько раз неправильно произнёс название нового штамма коронавируса "омикрон", сообщает The New York Post.
"Он называется омникрон", — серьёзно сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса.
Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения "омникрона".
Ранее в ВОЗ предупредили, что омикрон-штамм может вызвать новые серьёзные вспышки ковида, а также заявили о риске заражения штаммом для уже переболевших. В организации также считают, что используемые в настоящее время ПЦР-тесты способны выявлять инфицирование новым вариантом вируса. Байден же назвал омикрон поводом для беспокойства, но не паники.
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