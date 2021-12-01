Семак заявил, что Вендел может сыграть против "Ростова"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник команды Вендел чувствует себя лучше и, возможно, примет участие в матче 17-го тура РПЛ против "Ростова". Его слова приводит пресс-служба клуба.

"Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече", — заявил Семак.