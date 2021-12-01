Семак заявил, что Вендел может сыграть против "Ростова"
Сейчас в списке травмированных игроков сине-бело-голубых находится лишь вратарь Станислав Крицюк.
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник команды Вендел чувствует себя лучше и, возможно, примет участие в матче 17-го тура РПЛ против "Ростова". Его слова приводит пресс-служба клуба.
"Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет принять участие в этой встрече", — заявил Семак.
Он также заметил, что сейчас в списке травмированных находится лишь вратарь команды Станислав Крицюк, а сам "Зенит" в полном составе продолжает готовиться к следующему матчу.
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