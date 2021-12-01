Биатлонист Бабиков занял 19-е место в квалификации суперспринта на Кубке IBU

Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенес. Вторым стал его соотечественник Александер Фьелд Андерсен, третье место занял Лукас Фратцшер из Германии. Добавим, что Бабиков проиграл более 30 секунд, допустив три промаха на огневых рубежах.

В топ-30 не сумел попасть Евгений Гараничев, который приехал после стартов на первом этапе Кубка мира. 33-летний спортсмен занял 35-е место, проиграв около 50 секунд. При этом он допустил лишь один промах.