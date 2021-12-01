Задержанного главу Федерации футбола Белоруссии выслали из Чехии

Главу Федерации футбола Белоруссии Владимира Базанова вместе с его супругой выслали из Чехии, где они были задержаны местной полицией днём ранее. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь полиции Моравско-Силезского края Павла Ирошукова.

"Пребывание на территории Чехии задержанных полицией Моравско-Силезского края двух иностранных граждан было прекращено 30 ноября в связи с нарушением ими действующих в республике противоэпидемических мер. Им было выдано распоряжение о выезде из Чехии до 1 декабря 2021 года. Кроме того, у них были аннулированы визы ex officio другого государства Шенгенского соглашения", — заявила собеседница агентства.