Песков назвал опасным авантюризмом стягивание войск Украины в Донбасс

В Кремле вызывают опасения данные о том, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе половину личного состава вооружённых сил. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может говорить о том, что там настроены на силовое решение внутриукраинской проблемы.

"Мы видели, что свыше 120 тысяч военных стянуты к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", — сказал Песков.

Всё это вызывает обеспокоенность ещё и потому, что происходит в близости от российских границ, отметил Песков, добавив, что пока Россия не может принять никаких мер по эскалации.