Песков назвал опасным авантюризмом стягивание войск Украины в Донбасс
Он подчеркнул, что дополнительную обеспокоенность вызывает и то, что всё это происходит у российских границ.
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В Кремле вызывают опасения данные о том, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе половину личного состава вооружённых сил. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может говорить о том, что там настроены на силовое решение внутриукраинской проблемы.
"Мы видели, что свыше 120 тысяч военных стянуты к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", — сказал Песков.
Всё это вызывает обеспокоенность ещё и потому, что происходит в близости от российских границ, отметил Песков, добавив, что пока Россия не может принять никаких мер по эскалации.
Напомним, о стягивании Киевом военных в Донбасс ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, мобилизованы уже 125 тысяч человек, а отказ украинских властей от мирного урегулирования проблемы вызывает обеспокоенность.
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