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Песков назвал опасным авантюризмом стягивание войск Украины в Донбасс

Он подчеркнул, что дополнительную обеспокоенность вызывает и то, что всё это происходит у российских границ.

1 декабря, 11:02
<p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

В Кремле вызывают опасения данные о том, что Украина стянула к зоне конфликта в Донбассе половину личного состава вооружённых сил. Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это может говорить о том, что там настроены на силовое решение внутриукраинской проблемы.

"Мы видели, что свыше 120 тысяч военных стянуты к зоне конфликта. Именно это вызывает наши опасения о том, что в Киеве могут возобладать настроения в пользу силового решения проблемы Донбасса. Это очень опасный авантюризм", — сказал Песков.

Всё это вызывает обеспокоенность ещё и потому, что происходит в близости от российских границ, отметил Песков, добавив, что пока Россия не может принять никаких мер по эскалации.

Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев

Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев

Напомним, о стягивании Киевом военных в Донбасс ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, мобилизованы уже 125 тысяч человек, а отказ украинских властей от мирного урегулирования проблемы вызывает обеспокоенность.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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