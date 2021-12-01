Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев
Он отметил, что РФ делает всё возможное, чтобы помочь решить проблему, однако делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Остановить войну в Донбассе может только сама Украина путём переговоров со своими же гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что без переговоров с Россией вооружённый конфликт не решить.
"Остановить войну в Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года. И Россия не является стороной конфликта", — сказал он.
По словам Пескова, в Кремле известно о попытках Украины представить Россию участницей внутриукраинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Москва делает всё возможное, чтобы решить существующую проблему, но делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно обеспокоена курсом Киева, направленным на "демонтаж" Минских соглашений, поскольку власти Украины фактически отказываются от попыток мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Комментариев: 0