Песков назвал конфликт в Донбассе гражданской войной, остановить которую может только Киев

Остановить войну в Донбассе может только сама Украина путём переговоров со своими же гражданами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что без переговоров с Россией вооружённый конфликт не решить.

"Остановить войну в Донбассе можно только путём переговоров украинцев с украинцами. Это гражданская война, которая была спровоцирована известными событиями 2014 года. И Россия не является стороной конфликта", — сказал он.

По словам Пескова, в Кремле известно о попытках Украины представить Россию участницей внутриукраинского конфликта. При этом он подчеркнул, что Москва делает всё возможное, чтобы решить существующую проблему, но делает это, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и Минским договорённостям.