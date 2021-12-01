Путин поручил ввести стимулы за внедрение отечественного ПО в критической инфраструктуре
Документ касается государственных организаций, а также компаний с госучастием.
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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить поправки об обязательном преимущественном использовании отечественного программного обеспечения (ПО).
"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на: установление обязательного требования о преимущественном использовании отечественного ПО, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции субъектами критической информационной инфраструктуры РФ", — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.
Документ также предусматривает налоговое стимулирование инвестиционной деятельности организаций, связанной с внедрением отечественного ПО, а также ответственность за переход исполнительных органов государственных корпораций, госкомпаний и иных организаций с государственным участием, за своевременную подготовку и реализацию планов по переходу на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. Срок выполнения поручений — весна и лето 2022 года.
А ранее Путин подписал закон, обязывающий ретейлеров предустанавливать российское программное обеспечение на определённую группу товаров.
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