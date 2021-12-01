Песков назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина

Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате 23 декабря. При этом в связи с пандемией будут соблюдены требования Роспотребнадзора, количество присутствующих журналистов будет ограничено, а пространство увеличено. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин придёт к журналистам. Будут задавать в обычном режиме свободные вопросы главе государства. Единственное, что мероприятие будет проводиться в условиях продолжающейся пандемии. Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, количество журналистов будет ограничено, пространство увеличено. Поэтому в этом году решили переехать из традиционного Центра международной торговли в "Манеж", — добавил представитель Кремля.

Всего на мероприятии будет присутствовать 500 представителей СМИ (в допандемийные времена — около 1100). Журналисты должны будут сдать три ПЦР-теста. С 1 декабря Кремль начнёт контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации.