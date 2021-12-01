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Песков назвал дату ежегодной пресс-конференции Путина

В условиях пандемии количество присутствующих журналистов будет ограничено, пространство увеличено. Изменится и место проведения мероприятия.

1 декабря, 10:35
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Традиционная ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате 23 декабря. При этом в связи с пандемией будут соблюдены требования Роспотребнадзора, количество присутствующих журналистов будет ограничено, а пространство увеличено. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин придёт к журналистам. Будут задавать в обычном режиме свободные вопросы главе государства. Единственное, что мероприятие будет проводиться в условиях продолжающейся пандемии. Мы будем следовать всем требованиям Роспотребнадзора, количество журналистов будет ограничено, пространство увеличено. Поэтому в этом году решили переехать из традиционного Центра международной торговли в "Манеж", — добавил представитель Кремля.

Всего на мероприятии будет присутствовать 500 представителей СМИ (в допандемийные времена — около 1100). Журналисты должны будут сдать три ПЦР-теста. С 1 декабря Кремль начнёт контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле готовятся к ежегодной пресс-конференции Путина в очном формате.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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