Метеоролог Леус пообещал жителям Москвы "еврозиму" в декабре

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил о температурных скачках в декабре на территории Москвы и Московской области. По его словам, несмотря на снежную погоду, жителей региона в этом месяце ожидает оттепель.

"Сейчас в Москве семь сантиметров снега, а в Подмосковье снежный покров сформировался до шестнадцати сантиметров. Это довольно много для первого дня зимы. И с большой долей уверенности можно говорить, что этот снег не растает и, как говорят метеорологи, "ляжет в зиму", — заявил он в беседе с Лайфом.

Леус также отметил, что в ночь на четверг будет довольно морозно и без осадков, а температура опустится до 6–8 градусов ниже нуля, а вот днём наступит потепление. По прогнозам синоптика, в пятницу в Московский регион и вовсе придёт оттепель, однако погода будет облачной, преимущественно с осадками в виде снега и мокрого снега и с температурой от нуля до плюс двух градусов.

Как уточнил метеоролог, после 4 декабря температура будет становиться всё более зимней (вплоть до минус пяти градусов 6 декабря) и останется такой до середины месяца. Тем не менее, согласно общему прогнозу, погода в декабре будет на один-два градуса выше нормы, а вторая половина месяца будет теплее, чем первая, поэтому россиян ждёт возвращение оттепели.