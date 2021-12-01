В Екатеринбурге установили памятник, посвящённый службе маршала Жукова на Урале

В Екатеринбурге установили памятник, посвящённый маршалу СССР Георгию Жукову и, в частности, его службе на Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Скульптурную композицию, посвящённую четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Константиновичу Жукову, открыли сегодня у здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге. Презентация была приурочена к 125-й годовщине со дня рождения маршала Победы", — говорится в сообщении.

Новая скульптура раскрывает сюжет из жизни Жукова, когда тот только прибыл на службу. Сам маршал изображён на военном внедорожнике Willys, рядом с автомобилем его встречает начальник штаба УрВО генерал-лейтенант Лев Сквирский. Проектированием памятника занимались уральские скульпторы, а вся работа по его созданию и установке заняла около года.