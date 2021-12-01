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В Екатеринбурге установили памятник, посвящённый службе маршала Жукова на Урале

Легендарного советского полководца изобразили сидящим в военном внедорожнике Willys.

1 декабря, 10:18
<p>Фото © <a href="https://itsmycity.ru/2021-11-30/ryadom-s-pamyatnikom-zhukova-v-ekaterinburge-postavili-eshe-odin-pamyatnik-zhukovu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">It&#x27;s My City</a> / Арина Томашова</p>

Фото © It's My City / Арина Томашова

В Екатеринбурге установили памятник, посвящённый маршалу СССР Георгию Жукову и, в частности, его службе на Урале. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Скульптурную композицию, посвящённую четырежды Герою Советского Союза маршалу Георгию Константиновичу Жукову, открыли сегодня у здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге. Презентация была приурочена к 125-й годовщине со дня рождения маршала Победы", — говорится в сообщении.

Новая скульптура раскрывает сюжет из жизни Жукова, когда тот только прибыл на службу. Сам маршал изображён на военном внедорожнике Willys, рядом с автомобилем его встречает начальник штаба УрВО генерал-лейтенант Лев Сквирский. Проектированием памятника занимались уральские скульпторы, а вся работа по его созданию и установке заняла около года.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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