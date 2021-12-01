Главного судмедэксперта Оренбуржья Громова задержали из-за бизнеса на телах умерших

Сотрудники ФСБ России задержали главного судмедэксперта Оренбургской области по подозрению в организации бизнеса с телами умерших. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан заведующий ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по Оренбургской области..., возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудники бюро из числа руководства из корыстной заинтересованности умышленно создали здесь условия для ведения незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Подпольный бизнес на телах умерших действовал целый год — с ноября 2020-го по настоящее время. Согласно данным сайта учреждения, начальником ГБУЗ является Андрей Громов. По данным источника издания "Лента.ру", он вместе с подельниками вынуждал родственников усопших заключать договоры на косметику для умерших и ряд других услуг.