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Путин поручил выделить средства на повышение зарплат бюджетников

Средства для обеспечения этого будут направлены федеральным органам исполнительной власти в регионах.

1 декабря, 09:45

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.

"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022–2024 годах дополнительных объёмов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики", — говорится в перечне поручений главы государства.

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Ранее Лайф сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё необходимое для обеспечения достойных зарплат бюджетникам. Российский лидер напомнил, что соответствующие целевые показатели установлены в майских указах 2012 года.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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