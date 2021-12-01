Путин поручил выделить средства на повышение зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 июня 2022 года выделить дополнительные средства на повышение зарплат отдельным категориям бюджетников.

"Правительству РФ обеспечить предоставление в 2022–2024 годах дополнительных объёмов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ и дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета заинтересованным федеральным органам исполнительной власти на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики", — говорится в перечне поручений главы государства.