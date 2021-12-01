Организаторов концерта рэпера L’One в Москве могут оштрафовать на 1 млн рублей

Организаторов концерта рэпера L’One в Москве могут оштрафовать на миллион. Видео © Telegram / Московские новости

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций города Москвы выявили массовые нарушения санитарных требований на площадке Music Media Dome во время концерта рэпера L'One (Леван Горозия). Теперь организаторам выступления может грозить штраф до миллиона рублей, сообщил журналистам главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

"Выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек. Посетителями концерта были грубо нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Организаторы концерта будут вызваны в инспекцию", — уточнил он.

Романов напомнил, что за такие нарушения назначают штраф в размере 300 тысяч рублей, но сумма может вырасти до миллиона, если будет установлен факт причинения вреда здоровью людей.