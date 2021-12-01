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Минобороны Польши вызовет военного атташе Белоруссии из-за стрельбы на границе

В ведомстве заявили, что в районе Тересполя вёлся огонь по осветительным столбам из пневматического оружия.

1 декабря, 09:28

Фото © ТАСС / Пограничный комитет Белоруссии

О планах вызвать военного атташе Белоруссии из-за стрельбы из пневматического оружия с белорусской стороны границы заявило Министерство национальной обороны Польши. Об этом стало известно из заявления, размещённого в "Твиттере" главы ведомства Мариуша Блащака.

"Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя", — написал глава Министерства национальной обороны.

Отмечается, что Минобороны Польши сообщило об обстреле в районе Тересполя осветительных мачт, установленных солдатами Войска Польского на границе с Белоруссией.

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"Рефлекторы были разбиты в результате выстрелов из пневматического оружия", — указано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что в Польше запретили присутствие посторонних у границы с Белоруссией. Особая зона, где ранее было введено чрезвычайное положение из-за миграционного кризиса, охватывает почти 200 населённых пунктов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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