Минобороны Польши вызовет военного атташе Белоруссии из-за стрельбы на границе

О планах вызвать военного атташе Белоруссии из-за стрельбы из пневматического оружия с белорусской стороны границы заявило Министерство национальной обороны Польши. Об этом стало известно из заявления, размещённого в "Твиттере" главы ведомства Мариуша Блащака.

"Провокации белорусских служб совершенно недопустимы. В министерство обороны будет вызван военный атташе Белоруссии с целью разъяснения инцидента в районе Тересполя", — написал глава Министерства национальной обороны.

Отмечается, что Минобороны Польши сообщило об обстреле в районе Тересполя осветительных мачт, установленных солдатами Войска Польского на границе с Белоруссией.

"Рефлекторы были разбиты в результате выстрелов из пневматического оружия", — указано в сообщении.