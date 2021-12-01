Захарова объявила о высылке дипломатов США, работавших в Москве свыше 3 лет
При этом она подчеркнула, что, если Вашингтон не пойдёт на компромисс, число сотрудников, которые покинут РФ, увеличится.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
До конца января 2022 года Россию должны будут покинуть сотрудники американского посольства, находящиеся в Москве более трёх лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники Посольства США, которые находятся в Москве свыше трёх лет", — сказала она.
По словам Захаровой, такое решение больше связано с действиями Вашингтона, чем с выбором Москвы. При этом она добавила, что, если США не пойдут на компромисс касаемо своего трёхлетнего правила, России до 1 июля 2022 года придётся выслать ещё больше дипломатов.
Ранее сообщалось, что группа американских сенаторов, представителей Демократической и Республиканской партий, попросила главу государства Джо Байдена принять меры, которые способствовали бы увеличению числа сотрудников Посольства Штатов в РФ, и предложили в случае отказа Москвы выслать на родину 300 российских дипломатов.
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