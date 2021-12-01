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Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Он считает, что Киев должен говорить с Москвой, помня при этом о "сильной и мощной" армии Незалежной.

1 декабря, 09:15

Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил во время ежегодного послания в Верховной раде.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнёры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", — сказал он.

Захарова выразила обеспокоенность отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе

Захарова выразила обеспокоенность отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе

При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев стянул в район конфликта в Донбассе 125 тысяч военнослужащих — половину личного состава Вооружённых сил Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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