Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил во время ежегодного послания в Верховной раде.

"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнёры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", — сказал он.