Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с РФ
Он считает, что Киев должен говорить с Москвой, помня при этом о "сильной и мощной" армии Незалежной.
Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сможет прекратить конфликт в Донбассе без прямых переговоров с Россией. Об этом он заявил во время ежегодного послания в Верховной раде.
"Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнёры, но некоторые внутренние это не признают. Мы должны говорить [с РФ], зная, что у нас сильная и мощная армия", — сказал он.
При этом ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев стянул в район конфликта в Донбассе 125 тысяч военнослужащих — половину личного состава Вооружённых сил Украины.
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